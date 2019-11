Palermo, sesso con una 13enne: arrestato un 23enne dello Zen

Costretta ad avere rapporti sessuali con un ragazzo più grande di lei e poi costretta al silenzio tramite minacce e ricatti. È la torbida vicenda di una 13enne palermitana che, dopo mesi di di soprusi, ha avuto il coraggio di denunciare l'accaduto consentendo l'arresto del suo aguzzino.

In manette è finito un 23enne dello Zen. Come riporta Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, il giovane avrebbe ripreso i rapporti sessuali con la 13enne e poi li avrebbe inviati a diverse persone su Whatsapp.

