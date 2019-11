Palermo, assenteismo anche al tribunale: a giudizio 4 impiegate

Quattro Asu (lavoratori socialmente utili) della Regione, in servizio al Tribunale, tutte donne, rinviate a giudizio con l'accusa di assenteismo. "Facevamo innocenti pause caffè", rispondono loro, come racconta oggi Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia in edicola.

Ma ieri il Gup Roberto Riggio, dopo avere esaminato le indagini dei carabinieri, ha ritenuto che il caso vada approfondito davanti alla quinta sezione del Tribunale, a partire dal 20 marzo.

Il reato contestato dal pm Francesco Gualtieri è truffa aggravata ai danni della Regione e dello Stato. Il dibattimento sarà nei confronti di Mari Bognanni e Domenica Valpa, entrambe di 54 anni, Margherita Finazzo, di 50, Rita Raccuglia, di 43. Sono difese dagli avvocati Giuseppe Siino, Fausta Catalano, Arianna Marsala, Valentina Longo e Vitale Giambruno.

