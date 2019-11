Una persona è morta in un tragico incidente sul lavoro. E’ accaduto a Palermo, in viale Regione siciliana, a ridosso di via Ugo La Malfa. Si tratta di un giovane, spiegano i carabinieri, che lavorava come gommista. Sul posto i militari dell’Arma per ricostruire la dinamica e le responsabilità. Il ragazzo sarebbe stato ucciso dall’esplosione di un grosso pneumatico su cui stava lavorando.

IN AGGIORNAMENTO

