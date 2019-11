Il concerto di Capodanno trasloca: spettacolo al Cep, non al Politeama

Per la prima volta salta, a Palermo, il concerto di Capodanno in piazza Politeama. I palermitani dovranno accontentarsi di altre due manifestazioni, una che verrà organizzata in piazza Giulio Cesare e un'altra in via Barisano da Trani al Cep.

Il motivo della decisione non è ufficialmente spiegato, ma probabilmente è legata ai lavori dell'anello ferroviario in corso nel centro della città.

E intanto il Comune ha pubblicato un avviso per scegliere il progetto artistico del Capodanno 2019. Le proposte dovranno pervenire entro fine mese, 30 novembre, presso gli uffici comunali delle Culture. Dovrà essere presentata un'unica proposta artistica per entrambe le manifestazioni con tutti i servizi tecnici indispensabili alla realizzazione dell'evento.

L'anno scorso a piazza Castelnuovo è stato protagonista Goran Bregovic.

