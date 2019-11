Palermitano vince 118 mila euro ai Soliti ignoti su Rai 1: "Tifo rosanero con orgoglio"

Da Palermo ai "Soliti ignoti" e vince 118 mila euro. Una serata indimenticabile per Marcello, classe 1962, bancario da più di 30 anni, protagonista della trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus.

Il concorrente, già all'inizio della trasmissione ha sottolineato: “Sono di Palermo”. E alla domanda del conduttore sulla sua fede calcistica non ha esitato: “Vado allo stadio con mio padre, anche in serie D. La fede non ha confini e non si può arginare in una categoria, con orgoglio, risaliremo”.

Felice anche Amadeus che ha sottolineato: "Anche mio padre è tifosissimo del Palermo". Il conduttore, infatti, è figlio di palermitani emigrati al nord, mamma casalinga, papà istruttore di equitazione.

