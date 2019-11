"Botte alla compagna": guru dei social ai domiciliari a Palermo

È finito agli arresti domiciliari Vito Brusca, definito una sorta di "guru" dei social, palermitano, accusato di vessazioni e maltrattamenti nei confronti della sua compagna.

Come riporta Sandra Figliuolo in un articolo sul Giornale di Sicilia, la donna - medico in una clinica - ha denunciato Brusca dopo essere finita in ospedale con il setto nasale rotto. A sfigurarla sarebbe stato proprio il compagno che le avrebbe lanciato uno zoccolo in faccia durante l'ennesima lite.

Vito Brusca è un personaggio abbastanza noto sui social. Si presenta come «showman, formatore, lifestyle coach», esperto di network marketing; materie su cui ha tenuto lezioni alla facoltà di Economia e all'università «Kore» di Enna.

