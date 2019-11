Palermo, pescheria e bar a prestanome: assolto il boss di corso dei Mille

La «Ittica Sant'Erasmo» ed il «Caffè Sant'Erasmo», due attività ormai chiuse che si trovavano in via Ponte di Mare, a Brancaccio, sarebbero state intestate fittiziamente, ma non da quello che viene ritenuto il capo del clan di corso dei Mille, Pietro Tagliavia, figlio del boss stragista Francesco, e neppure nell'interesse di Cosa nostra. È questo, in sintesi, che stabilisce la sentenza con tre condanne e due assoluzioni emessa ieri pomeriggio dal gup Filippo Lo Presti.

Il giudice infatti ha assolto Tagliavia (difeso dall'avvocato Antonio Turrisi) e un suo presunto prestanome, Pietro Scardina (assistito dall'avvocato Bonaventura Zizzo), mentre ha inflitto - con il rito abbreviato - due anni e otto mesi a Cosimo Lo Nigro, detto «Fabio», con precedenti per droga, e un anno e quattro mesi ciascuno ad altri due presunti prestanome, Salvatore Montalto e Serafina D'Anna. Per tutti, però, il gup ha ritenuto insussistente l'aggravante di aver agevolato Cosa nostra.

