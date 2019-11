Palermo, bar Chantilly sequestrati, restituiti e poi tolti: 3 provvedimenti in 5 mesi

In appena cinque mesi, con tre provvedimenti, i bar Chantilly di Palermo sono stati sequestrati (in via preventiva), poi restituiti dal tribunale del riesame e infine di nuovo tolti al titolare Michele Martino Giandalone, accusato di intestazione fittizia e autoriciclaggio.

Come riporta Sandra Figliuolo in un articolo sul Giornale di Sicilia, Giandalone - già arrestato e condannato per truffe e altri reati, per i quali ha però scontato la pena - oggi è indagato per aver intestato fittiziamente a prestanome (tra cui la moglie) i bar «Chantilly» di via La Malfa e via De Gasperi e per autoriciclaggio.

Secondo l'accusa, il denaro utilizzato per avviare le attività sarebbe quello accumulato con truffe e bancarotte. Per la difesa e il Riesame, invece, deriverebbero da prestiti regolari.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia.

