Camion danneggia un cavalcavia, chiuso e poi riaperto un tratto della Palermo-Sciacca

La strada statale 624 “Palermo-Sciacca” è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra Roccamena e Salaparuta. Il tratto è stato poi riaperto nel tardo pomeriggio.

Il provvedimento si è reso necessario poiché un trasporto eccezionale non autorizzato ha urtato, danneggiandone una delle travi, il sovrappasso al km 47,600 che scavalca la statale in corrispondenza dello svincolo con la strada provinciale 47bis. I tecnici di Anas, giunti sul posto per i rilievi, hanno constatato il danno e, grazie all’ausilio di un cestello elevatore dei Vigili del Fuoco, hanno già avviato le operazioni di messa in sicurezza della trave danneggiata.

I veicoli in transito potranno bypassare il tratto di statale interdetto alla circolazione utilizzando le rampe di uscita e di entrata dello svincolo.

© Riproduzione riservata