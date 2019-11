Ingroia resta senza scorta: "C'è un venticello contro di me"

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento di revoca della scorta di Antonio Ingroia. Lo rende noto l’ex pm di Palermo, che afferma: «Non sono sorpreso, perché è chiaro che c'è qualche venticello contro di me, ma non mi arrendo perchè è per me ormai anche una questione di principio. Quindi appellerò la decisione del Tar ancora una volta davanti al Consiglio di Stato».

Su Facebook aggiunge: «Vorrei capire come mai il Tar ha deliberatamente deciso di ignorare il giudizio del Consiglio di Stato, quando aveva scritto - appena qualche mese fa - che non era affatto escluso che 'potesse tuttora sussistere' un rischio per la mia incolumità, 'connesso alla pregressa attività di un magistrato, che è stato a lungo impegnato nella lotta contro la mafia'».

