Il tedesco pestato a Palermo, sabato un "Consiglio di strada" alla Kalsa

Dopo l'aggressione del giornalista tedesco alla Kalsa, a Palermo, il Consiglio della I Circoscrizione sabato terrà un un "Consiglio di strada", alle 10.30, presso Villa Garibaldi. Un incontro pubblico - spiega la Circoscrizione - per sottolineare la necessità di investimenti culturali e sociali nel quartiere.

"Tema dell’incontro pubblico sarà quello delle profonde trasformazioni che hanno interessato la Kalsa nell’ultimo ventennio, creando contraddizioni e complessità, e la necessità di investimenti culturali e sociali che non lascino sola la comunità che la abita", si legge nell'annuncio. Sarà presente il presidente della Circoscrizione Massimo Castiglia.

Il giornalista, aggredito dopo un litigio con il figlio di una donna che voleva entrare in auto in un’area pedonale, vicino piazza San Francesco D'Assisi, non è più in pericolo di vita. Da ieri non è più in coma farmacologico, è reattivo e vigile. L'uomo si trova adesso ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia.

Intanto il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto dell’aggressore, Salvatore La Barbera, di 19 anni, pregiudicato, che era stato sottoposto allo stato di fermo. Il giovane tra l'altro ha sostenuto di non aver colpito con due pugni il giornalista, ma di avergli dato solo uno schiaffo.

© Riproduzione riservata