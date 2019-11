All'università di Palermo studi e incontri sulla rivoluzione 1989

1989: genealogie e trasformazioni. Il trentennale di questa data è un’occasione per rileggere la nostra attualità. Cosa permane e cosa muta? La data spartiacque che coincide con la caduta del Muro di Berlino offre un pretesto per riflettere su alcuni temi costruendo e de-costruendo i loro mutamenti e/o la loro genesi: la fine del mondo bipolare e l’inizio del mondo globalizzato, la nascita dell’idea di una rete che poi diverrà internet, i nuovi flussi migratori, i cambiamenti paradigmatici nell’esercizio del potere, trasformazioni di modelli ideologici e comunicativi in seno alla politica, la questione ecologica nel mondo globalizzato, nuove forme artistiche e culturali, la trasformazione della domanda su Dio tra secolarismo e post-secolarismo. A Palermo tanti incontri per sviluppare il tema,

Tavolo giorno 7 Novembre (Aula Magna), ore 9-14

A futura memoria

Modera: Carmelo Bellardita (Unipa)

Salvatore Lupo (Unipa) – Vecchia e nuova politica

Sorina Cristina Soare (Unifi) – Il passato che non passa – Le eredità del 1989

Matteo Di Figlia (Unipa) – Dai caduti alle vittime: liturgie politiche dopo l’89

Pietro Maltese (Unipa) – La pantera e l’università neoliberale

Tavolo giorno 28 Novembre (Aula Magna), ore 9-14

Un muro di carta

Modera: Carmelo Bellardita (Unipa)

Ambra Carta (Unipa) – Nuovi scenari teorico-critici degli studi umanistici dopo la caduta del Muro di Berlino

Claudia Carmina (Unipa) - “Quando lo rademmo al suolo” la letteratura racconta la caduta del muro di Berlino

Nino Arrigo (Critico letterario) -

Sciascia, Eco e l'indebolimento della verità.

Tavolo giorno 10 Dicembre (Palazzo Butera), ore 15-18

La filosofia nella rete

Modera: Federico Di Blasio (Unipa)

Andrea Le Moli (Unipa) – Che cos’è la Filosofia Globale?

Marco Antonio Pignatone (Unipa) – Ripensare l’ecologia nel mondo iperconnesso

Davide Sisto (Unito) – Digital Death: diventare gli eterni avatar di sé stessi

Tavolo giorno 11 Dicembre (Palazzo Butera), ore 15-18

Tra genealogie e trasformazioni

Modera: Federico Di Blasio (Unipa)

Luca Casarotti (Unipv) – Fondamento e attualità della metafora spaziale ‘destra e sinistra’: a proposito della tesi di Norberto Bobbio

Laura Strack (Unipa) - “Al di là della rappresentazione? Sfide al teatro dopo il 1989”

Salvo Vaccaro (Unipa) – Governamentalità nel XXI secolo

Tavolo giorno 12 Dicembre (Aula Magna, edificio 12), ore 9-14

Mondo globalizzato, pensiero in frammenti

Modera: Marco Antonio Pignatone (Unipa)

Stefana Garello (Unipa) – Dal quartetto alla jam session: strategie conversazionali e razionalità

Saulius Jurga (Unipa) – Realizzare la filosofia: origine, significato ed eredità di un’idea

Rosa Maria Lupo (Unipa) – Dal Dio post-moderno al Dio post-secolare

Angelo Cicatello (Unipa) – Per una secolarizzazione della scienza

Tavolo giorno 16 Dicembre (Aula settimo piano, edificio 12), ore 9-14

Il futuro della filosofia

Discussant: Marco Antonio Pignatone e Federico Di Blasio

Giornata studenti, programma da definire dopo il 4 Novembre.

