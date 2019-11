Palermo, 2 cuccioli abbandonati nel quartiere Oreto: "Piangono e non si separano"

Due piccoli cuccioli abbandonati vagano nella zona Oreto a Palermo e, atterriti al passaggio delle auto, non si lasciano avvicinare, scappano e si nascondono. La segnalazione è di Jessica Casella, che sul proprio profilo Facebook, lancia un appello e posta alcune foto.

"Spero qualcuno possa far qualcosa per questi piccoli cuccioli che sono stati abbandonati al proprio destino - scrive -. Si trovano zona Oreto. Non si lasciano avvicinare, camminano insieme, sono magrissimi, così tanto che si vedono le ossa. Sicuramente saranno stati maltrattati perché se qualcuno si avvicina più del dovuto piangono tantissimo e scappano. Si avvicinano solo se vedono una macchina, giusto perché, sicuramente, si illudono che possa essere il pezzo di merda che sicuramente li ha abbandonati. Spero qualcuno possa far qualcosa, io, purtroppo, non ho potuto far altro, se non segnalarli".

Diverse le persone che hanno scritto, portando ai cuccioli acqua e cibo.

