Un anno fa l'alluvione e i morti: a Corleone in marcia per non dimenticare

Dodici mesi. È trascorso un anno da quando Giuseppe Liotta, il pediatra di 40 anni, perse la vita nell'alluvione che ha tragicamente colpito il Palermitano nella notte tra il 3 e il 4 novembre. Si stava recando all'Ospedale dei Bianchi di Corleone, ma dai suoi piccoli pazienti non è mai arrivato, fermato dal maltempo. Acqua e fango trascinarono il corpo di Liotta lontano da dove venne trovata la sua auto. Furono giorni di ricerche, di appelli, di disperazione e di speranza ma alla fine ci si dovette fermare davanti al ritrovamento del cadavere.

Furono giorni di lutto per l'intera città, chi conosceva il medico e chi non l'aveva mai visto pregava per lui e per la sua famiglia, per la moglie e i due piccoli figli.

E per ricordare il giovane medico, questa mattina, si è svolto il "Cammino per non dimenticare". La partenza è avvenuta intorno alle 9 da piazza Falcone e Borsellino, a Corleone, e si è raggiunto l'albero di ulivo, piantato dai medici dove venne ritrovata la sua auto, che è stato benedetto dopo una messa in ricordo di Liotta. Presenti i familiari, gli ex colleghi e i volontari che supportarono le operazioni anche di notte, soprannominati "Angeli del fango", alcuni dei quali hanno organizzato la marcia di questa mattina.

Palermo non dimenticherà cosa avvenne in quei drammatici giorni: a causa del maltempo morì il medico a Corleone e, a Casteldaccia, altre 9 persone. La casa di Giuseppe Giordano, in contrada Dogali Cavallaro, venne investita dal fango: il maltempo che durante quel fine settimana aveva colpito il Palermitano aveva provocato l'esondazione del torrente Milicia.

Centinaia di persone in lacrime per Giuseppe Liotta, le immagini dei funerali a Palermo I funerali del pediatra Giuseppe Liotta, disperso a Corleone la sera di sabato 3 novembre a causa del nubifragio Folla per i funerali di Giuseppe Liotta Centinaia di persone hanno assistito ai funerali di Giuseppe Liotta per dare l’ultimo saluto al pediatra La gente fuori dalla chiesa chiesa Mater Ecclesiae, dove si sono svolti i funerali di Giuseppe Liotta La bara del pediatra Liotta è stata seguita da un lungo applauso

Oggi per ricordare le vittime è stata celebrata a Palermo nella parrocchia Madonna di Lourdes alla Zisa. Il fiume di fango e acqua travolse la villetta presa in affitto dalla famiglia di Giuseppe Giordano a Casteldaccia. Quella sera morirono la moglie Stefania Catanzaro, 32 anni, il figlio Federico di 15 anni, e la piccola Rachele di 1 anno, i genitori di Giordano, Antonino di 65 anni, e la moglie Matilde Comito di 57; ed ancora, la sorella Monia Giordano, 40 anni, il figlio della donna, Francesco, di 3 anni, il fratello di Giuseppe Giordano, Marco, 32 anni, oltre alla nonna del piccolo Francesco, Nunzia Flamia, di 65 anni. Gli unici a salvarsi, furono oltre a Giuseppe Giordano, commerciante, aggrappatosi ad un albero per sfuggire alla furia dell’acqua, la figlia Asia oggi 12 anni, il cognato Luca Rughoo, la nipote Manuela, coetanea di Asia, che erano usciti per andare a comprare i dolci.

