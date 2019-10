Palermo, è morto l'avvocato Salvatore Gallina Montana: difese Michele Greco

Lutto nel Foro di Palermo. Si è spento all'età di 91 anni il noto avvocato penalista Salvatore Gallina Montana. Originario di Caltanissetta, Gallina Montana si è distinto nel tempo per abilità e autorevolezza, tanto da prendere parte ai più grandi processi siciliani.

Tra i suoi clienti diversi capimafia come Michele Greco, oltre a politici e imprenditori.Ha esercitato la professione sino al 2014.

"Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Salvatore Gallina Montana, illustre penalista del foro di Palermo e uomo di altissima levatura, che ha per decenni rappresentato al meglio i valori dell'avvocatura", si legge in una nota dell'Agius (Associazione giuristi siciliani).

Il direttivo lo ricorda come "uomo e avvocato di rara caratura morale e professionale. Il Foro palermitano perde un pilastro fondamentale della propria comunità giuridica".

© Riproduzione riservata