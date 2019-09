Palermo, brillante avvocato rinuncia alla toga: sarà sacerdote

Dario Giuseppe Malizia, 44 anni, sarà ordinato sacerdote dall'arcivescovo monsignor Corrado Lorefice, assieme ad altri tre seminaristi diocesani, Francesco Cinà, Salvatore De Pasquale, Giuseppe Fricano, e a un religioso comboniano, Alessio Geraci. Malizia, avvocato, per anni ha operato per anni al servizio dei più poveri della città proprio accanto a fratel Biagio, a don Pino Vitrano, ai fratelli della missione, che rivela "mi ha fatto scoprire la mia vera vocazione, quella camilliana".

Nel lungo percorso di formazione di Dario, come rivela Alessandra Turrisi in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, c'è stata un'esperienza all'ospedale Villa Sofia, dove esiste una realtà camilliana e dove il neosacerdote celebrerà la sua prima messa domani mattina.

