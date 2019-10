Caronia, il trattore si ribalta: grave un 55enne di Bagheria

Grave incidente a Caronia. Un uomo, originario di Bagheria, 55 anni, stava lavorando nel suo podere a bordo del suo trattore in contrada Piana, quando per cause in corso di accertamento il mezzo si sarebbe ribaltato travolgendolo.

L’uomo è grave. Sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 di Santo Stefano di Camastra che hanno trasportato lo sfortunato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello. Secondo un primo responso avrebbe riportato un importante trauma toracico e addominale. Seguono aggiornamenti.

