Carabiniere suicida a Palermo, accertamenti in corso

Aveva 43 anni e si è impiccato sabato pomeriggio nella caserma di corso Calatafimi a Palermo.

Sono in corso accertamenti sulla morte di un carabiniere in servizio al reparto Radiomobile. Il corpo del militare è stato trovato dai colleghi, ma non si conoscono ancora le cause del gesto che ha gettato nello sconforto i familiari e i colleghi. Lascia la moglie e una bambina piccola.

La vittima era un appuntato scelto, considerato molto serio e professionale. Il militare proveniva dal 13° reggimento Friuli Venezia Giulia di Gorizia dove aveva trascorso gran parte della carriera.

