Incendio nel quartiere Brancaccio a Palermo, distrutti diversi capannoni

Un incendio è divampato in via Mattei, a Palermo. Distrutti alcuni capannoni, utilizzati come deposito di cassette. Dodici le squadre di vigili del fuoco impegnate per lo spegnimento delle fiamme. Una lunga colonna di fumo è visibili in città, soprattutto nella zona periferica.

E’ il secondo rogo in appena 24 ore nella zona. Due episodi registrati a distanza di poche ore che lascerebbero pensare alla natura dolosa dell’incendio. Sono in corso indagini da parte della polizia.

