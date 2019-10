Aggrediscono giovane di 23 anni a Palermo, due denunce

Denunciate due persone dai carabinieri per aver colpito un giovane di 23 anni la scorsa notte in piazza Nascè a Palermo.

I colpevoli, due palermitani di 29 e 25 anni, sono stati individuati grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e denunciati per lesioni personali.

La prognosi della vittima trasferita in ospedale prima al Buccheri La Ferla e poi al Civico per una lesione a un occhio, è di 28 giorni. Sono in corso le indagini per accertare cosa ha scatenato l’aggressione, ma dai primi rilievi sembra che si tratti di un diverbio nato per futili motivi.

Sembrerebbe infatti che a provocare in un locale la lite, continuata poi all'esterno, sia stato un commento rivolto alla ragazza del 23enne.

