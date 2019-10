Allarme aggressioni a Palermo, 23enne picchiato per aver difeso la sua ragazza

Ancora un caso di violenza a Palermo. Un ragazzo di 23 anni è stato picchiato questa notte nei pressi di piazza Nascè da un 25enne e un 29enne che dopo il pestaggio erano fuggiti. Il diverbio era iniziato in un locale, per un commento all'indirizzo della ragazza del 23enne, e poi si è spostato all’esterno. Il ragazzo è caduto a terra sbattendo su una panchina.

Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118. Il giovane è stato portato prima al Buccheri La Ferla e poi al Civico per una lesione a un occhio.

Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato il giovane in ospedale di via Messina Marine: gli è stato riscontrato un trauma facciale ed è stato dimesso con una prognosi di oltre 25 giorni. I due aggressori sono stati rintracciati grazie alla testimonianza della vittima e sono stati denunciati per lesioni personali.

Si tratta del quinto caso nelle ultime settimane a Palermo, una scia di violenza che preoccupa non poco i cittadini.

