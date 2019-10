Il terribile incidente di Belmonte: "L'auto oltre i limiti di velocità"

Notte cupa a Belmonte Mezzagno, silenzio irreale dopo il terribile incidente che ieri ha provocato la morte di due giovanissimi: il diciassettenne Giorgio Casella e il sedicenne Kevin Vincenzo La Ciura. C'è gente che con le lacrime agli occhi ritorna a casa dopo aver fatto visita ai parenti colpiti dal lutto. Piazza vuota. Scenario spettrale, triste. I belmontesi sono sconvolti. Si vedono solamente le auto dei carabinieri che vanno o tornano da Misilmeri. Non si fermano un attimo. Le indagini hanno già preso un direzione abbastanza chiara.

Il giovane che guidava la Bmw è stato giudicato positivo ai test di alcol e droga ed è stato arrestato: ora è indagato per omicidio stradale.

Dal momento dell'incidente a tarda serata la direzione delle indagini è guidata senza un attimo di pausa dal maggiore Marco Montemagno.

I feriti sono ricoverati a Palermo. “Dai rilievi effettuati - spiega il maggiore Montemagno - dalla modalità d’impatto sugli alberi abbiamo accertato che l’andatura del mezzo era oltre i limiti consentiti che attraverso gli accertamenti fatti in ospedali si è verificato che il conducente era sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, sulla condizione dei feriti abbiamo un minorenne presso l’ospedale Buccheri la Ferla con una prognosi di una trentina di giorni, quello più grave si trova al Civico con un trauma toracico con versamento pleurico con prognosi riservata e assistenza nella respirazione mentre la persona tratta in arresto permane in regime di detenzione domiciliare presso il Policlinico di Palermo e non è in pericolo di vita”.

Non è ancora stata comunicata la data dei funerali delle vittime.

