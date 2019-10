A Cefalù i carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo di 51 anni di Licata. fermato per un controllo, i militari hanno trovato nella sua auto 75 grammi di eroina suddivisa in quattro involucri.

Dopo la convalida dell’arresto l’autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nel comune di residenza .(AGI)

