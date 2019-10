Palermo, piano del Comune: stop alle auto in piazza Indipendenza

La notizia, come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola, l'ha tirata fuori dal cilindro l'assessore regionale all'Ambiente Toto Cordaro: a Palermo c’è un piano per pedonalizzare anche Piazza Indipendenza.

Il progetto, come ha spiegato l’assessore alla Mobilità Giusto Catania in occasione della nona edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile in programma fino a oggi al Dipartimento di Ingegneria dell'Università, è molto più di una semplice idea. Anche se solo agli albori.

«Stiamo studiando una serie di soluzioni con il Comune - ha spiegato infatti Cordaro - del resto la Sicilia è l'unica regione con la sede istituzionale che si affaccia sul traffico cittadino…».

