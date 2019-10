Droga a Misilmeri, il sindaco: "Vittoria dello Stato"

Rosalia Stadarelli, sindaco di Misilmeri, esulta. L'operazione antidroga di questa mattina ha dato una spallata significativa ad un organizzazione dedita al mercato degli stupefacenti che a Misilmeri negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale.

"In merito all'operazione dei Carabinieri di questa mattina denominata 'Pablito' esprimo gratitudine e ringraziamenti miei e di tutti i misilmeresi onesti agli uomini dell'Arma dei Carabinieri. In particolare, desidero ringraziare il Maggiore Marco Montemagno, comandante della Compagnia Carabinieri Misilmeri, il maresciallo Marco Di Grazia, comandante della stazione di Misilmeri e a tutti gli uomini dell'arma che li hanno preceduto, consapevole che questi uomini continueranno a lavorare per dare un futuro di legalità e speranza ai nostri figli. E proprio a loro, ai giovani misilmeresi voglio dedicare questa vittoria dello Stato".

