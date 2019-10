Le spoglie di Tusa rientrano a Palermo: giovedì camera ardente a Palazzo d'Orleans

Le autorità etiopi consegnano alla famiglia le spoglie di Sebastiano Tusa, l'archeologo di fama mondiale e assessore regionale ai Beni culturali morto nella sciagura aerea dello scorso 10 marzo.

La salma arriverà a Palermo nel pomeriggio di giovedì e sarà portata a Palazzo d'Orleans, dove sarà allestita la camera ardente. I funerali si svolgeranno l'indomani alle ore 10 nella Chiesa di San Domenico.

Dopo 7 mesi questa settimana tornano a casa i resti delle vittime italiane dell’incidente aereo dell’Ethiopian Airlines, che il 10 marzo 2019 ha provocato la morte di 157 persone, 8 delle quali nostri connazionali, tra cui anche l'assessore Tusa. L’aereo chiamato «dei volontari», era decollato da Addis Abeba per raggiungere Nairobi, in Kenya, dove era in programma una conferenza dell’United Nations Environment.

