Via le barriere alla Zisa di Palermo, prosegue la riqualificazione del quartiere

La Zisa riprende il suo continuo lavoro di riqualificazione con l’abbatimento delle barriere che da anni dividono in due piazza Zisa, rendendo scomodo e impraticabile il passaggio dei cittadini della zona, ma anche dei turisti che arrivano, curiosi di ammirare le bellezze storiche e artistiche.

Il progetto è stato pensato da Fabio Teresi, Presidente della quinta circoscrizione di Palermo: "Finalmente liberiamo i cittadini della Zisa da questo tappo insopportabile. Per fare meno di 100 metri – racconta Fabio Teresi -, si è costretti a fare diversi chilometri, ed è una cosa assurda e ormai inaccettabile. Un problema che riguarda non solo i cittadini ma anche i turisti. Fino a ieri, con i cancelli dei giardini chiusi, non era possibile accedere all’ingresso principale del castello. Dopo anni finalmente siamo riusciti a rendere il tutto più semplice riunendo una piazza divisa da tempo. Andiamo avanti consapevoli che opere di questo tipo renderanno la vita agli abitanti più semplice e la vivibilità del nostro quartiere più soddisfacente".

I lavori sono affidati al Coime, prevedono un costo di 35 mila euro e saranno ultimati nel giro di due settimane. In programma la realizzazione di adeguate protezioni dei giardini, il ripristino delle persiane e altri miglioramenti.

