Palermo, devastata una scuola alla Zisa

Sono state devastate le aule della scuola dell’infanzia del plesso Pascoli in piazza Zisa a Palermo. Le maestre entrate oggi a scuola hanno trovato muri imbrattati, estintori svuotati, armadi distrutti, materiale didattico fatto a pezzi.

Da poco era stata fatta una tinteggiatura delle pareti delle aule. «Organizzeremo una manifestazione per coinvolgere il quartiere la prossima settimana - dicono le insegnanti - intanto domani abbiamo trovato alcuni volontari per ripulire il plesso ed essere così pronti per l’inizio dell’anno scolastico».

