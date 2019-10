Si perdono mentre raccolgono castagne, ragazzi soccorsi a Ficuzza

Nel pomeriggio di oggi il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo è intervenuto per mettere in salvo alcuni ragazzi che si erano persi nel Bosco della Ficuzza per raccogliere castagne.

Dopo essersi addentrati in una zona impervia, e non riuscendo a ritrovare il sentiero di ritorno, hanno chiesto aiuto. Il personale SAF, dopo averli raggiunti grazie alle tecniche di geolocalizzazione, li hanno recuperati facendo una cordata lungo il sentiero scosceso.

© Riproduzione riservata