Palermo, colpo grosso in via Roma: rubati 100 mila euro in contanti e gioielli

Rubano 100 mila euro in contanti e gioielli, tra cui Rolex, entrando indisturbati in un deposito di via Roma e senza lasciare alcun segno di scassinamento. Accade a Palermo, in un locale usato come magazzino, gestito dall'ex titolare del negozio di abbigliamento "Domingo", a pochi passi dall'incrocio con via Mariano Stabile.

Un furto molto particolare su cui il commissariato Politeama sta lavorando per poterci capire di più. Perchè il proprietario del deposito custodiva 100 mila euro in contanti e gioielli per mezzo milione di euro non coperti da assicurazione? E come mai i malviventi sono entrati senza dover forzare la serratura e andando a colpo sicuro? La mancanza della copertura assicurativa sulla parte più cospicua della refurtiva farebbe pensare ad un furto su commissione, ma l'indagine è ancora in corso e non è possibile sapere di più.

