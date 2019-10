Rifiuti a Palermo, Norata: “Esterrefatto da diffida. Contestazioni mai rappresentate"

Il presidente della Rap, Giuseppe Norata, non accetta la diffida del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione su Bellolampo giunta ieri e va all'attacco. "Rimango perplesso ed esterrefatto per questa nota perchè le condizioni di criticità anche “ambientali” della raccolta e smaltimento dei rifiuti sono ben note e sono state rappresentate in ogni sede competente, del governo e del parlamento regionale, nonchè del governo e del parlamento nazionale, e in ultimo evidenziate con chiarezza nella riunione dello scorso 30 settembre convocata presso la Prefettura di Palermo durante la quale, la Regione non ha fatto cenno alcuno a quanto riportato nella diffida".

"In quel tavolo prefettizio vista la presenza di tutti gli organi competenti e autorizzativi – aggiunge Norata - le criticità potevano essere perfettamente superate ma la Regione è rimasta, evidentemente, silente".

"Considerato che si intendono demandare le responsabilità esclusivamente alla nostra gestione aziendale - conclude -, per talune affermazioni e prescrizioni si intende far valere le nostre legittime ragioni in tutte le eventuali sedi opportune al fine di contrastare ogni ostacolo pretestuoso alla gestione pubblica dei rifiuti nella città di Palermo".

