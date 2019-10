Palermo, cambia la viabilità nel fine settimana: ecco divieti e strade chiuse

Come succede quasi ogni fine settimana, cambia a Palermo la circolazione stradale. Sabato e domenica ci saranno eventi che modificheranno la circolazione veicolare. Da sabato pomeriggio sarà mantenuta la chiusura di via Ruggero Settimo ad eccezione dell’attraversamento in via Mariano Stabile; in via Dante vigerà il senso unico di circolazione verso monte.

Sabato e domenica continuerà la chiusura di via Bonanno per i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia. Domenica si svolgeranno due manifestazioni sportive che prevedranno rispettivamente la chiusura al transito veicolare di alcuni tratti del Parco della Favorita e limitazioni alla circolazione in alcune vie nei quartieri di Falsomiele/Santa Maria di Gesù.

A partire dalle 12.30 sarà istituita l’area pedonale nelle zone limitrofe allo stadio Barbera per l’incontro di calcio Palermo – Cittanovese delle 15. Nel pomeriggio si svolgeranno due processioni religiose, rispettivamente in via Conte Federico e nel centro città.

