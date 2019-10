Maltempo, temporale e allagamenti a Palermo: ecco le zone con più disagi

Era prevista allerta gialla oggi a Palermo ma fino al calar della sera a parte qualche nuvola non c'erano stati problemi. Intorno alle 19.30, invece, un violento acquazzone, durato almeno dieci minuti, si è abbattuto in alcune zone del capoluogo siciliano, e puntualissimi sono arrivati i disagi.

Non sono mancati gli allagamenti in strada, nei "soliti vecchi" punti dove ogni volta, quando piove, ci sono non pochi problemi: via Imera, via Messina Marine, piazza Indipendenza, via Ugo La Malfa e Mondello, tanto per citare quelle più "famose", e anche in centro stavolta non sono mancati i disagi, con auto bloccate all'altezza di via Dante e Politeama.

Disagi anche nella zona di Brancaccio e dello Sperone, vicino al Forum Palermo, e anche sulla Palermo-Catania, con la parallela verso Villabate (al solito) completamente allagata. Interventi del comando provinciale dei vigili del fuoco e traffico, in molti punti, in tilt.

