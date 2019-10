Perdita idrica, Sferracavallo resta senza acqua

Sospesa l'interruzione idrica a Sferracavallo. Alcuni abitanti ed esercenti della borgata marinara si sono ritrovati senz'acqua. La causa, come comunica l'Amap, è una perdita idrica in vicolo Baglicello – Sferracavallo che ha determinato, ieri sera, la sospensione dell’erogazione dell'acqua nella fascia centrale del circuito a valle di via Manderino.

L'Amap ha comunicato che l’erogazione verrà ripristinata appena eliminato l'inconveniente da parte degli operai che sono al lavoro.

