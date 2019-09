Bagheria, viaggia con la cocaina nella borsa: fermata 41enne

Una 41enne palermitana, G.F., residente a Bagheria, è stata arrestata dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. La donna è stata fermata ad un posto di blocco e ha mostrato segni di nervosismo mentre i militari controllavano i documenti.

I carabinieri hanno deciso di perquisire la borsa della donna, trovando 90 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La donna, che non ha collaborato con gli investigatori, è stata accompagnata in caserma, mentre la sostanza stupefacente recuperata è stata sequestrata in attesa di essere inviata al laboratorio del comando provinciale dei carabinieri di Palermo per gli esami di rito.

La 41enne è stata poi sottoposta ai domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo che si è concluso ieri con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata