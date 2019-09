Litigano e aggrediscono le forze dell'ordine: arrestati uomo e donna a Partinico

Due rumeni residenti a Partinico sono stati arrestati dalla polizia e dai carabinieri con l'accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Si tratta di Loan Birla, 32enne e si Melinda Lakatos di 42 anni.

Lo scorso 22 settembre gli agenti della Polizia e i militari della Compagnia Carabinieri di Partinico, sono intervenuti, su richiesta delle rispettive Centrali Operative, in via Micciari a Partinico, dove era stata segnalata, una lite per strada.

Lì si trovavano un uomo ed una donna, in evidente stato di alterazione psicofisica e psicomotoria, che litigavano e l'uomo, viste le forze dell'ordine, è andato in escandescenze minacciandole con un coltello. Anche la donna ha iniziato ad inveire contro poliziotti e carabinieri.

Polizia e carabinieri sono riusciti ad immobilizzare Birla e a disarmarlo ma la donna si è gettata sugli agenti cercando di far fuggire il compagno. Le forze dell'ordine hanno bloccato anche la Lakatos.

