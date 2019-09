Rapina un'anziana per strada a Palermo, arrestato pluripregiudicato

Sorprende un'anziana alle spalle e la deruba. È accaduto a Palermo, sabato scorso intorno a mezzogiorno, in via Pipitone Federico dove Carmerlo Trifirò, 37enne pluripregiudicato del “Villaggio S.Rosalia”, ha sottratto alla donna la borsa contente 65,00 euro e documenti personali.

L'uomo è fuggito a piedi inseguito per un breve tratto dalla vittima, le cui urla d'allarme hanno richiamato l’attenzione di alcuni commercianti della zona, che l’hanno soccorsa ed hanno denunciato il fatto.

Giunte immediatamente sul posto le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono distribuite lungo le possibili vie di fuga del malvivente. Una in particolare ha presidiato piazza Matteo Maria Boiardo.

Ispezionando un autobus fermo al capolinea è stato individuato l'uomo che corrispondeva perfettamente alla descrizione fatta dalla vittima, ancora trafelato per la fuga. Una volta fatto scendere e perquisito, nelle sue tasche sono state rinvenute le banconote sottratte all'anziana.

Non distante dal capolinea, in un cestino, è stato trovata anche la borsa della donna contenente ancora i documenti e i suoi effetti personali. Per il rapinatore dunque sono scattate immediatamente le manette ai polsi.

