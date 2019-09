Mafia e locali notturni a Palermo, uno degli indagati torna in libertà

Mario Giordano, arrestato nell'operazione mafia e movida che ha portato al fermo di 12 persone, torna in libertà. Lo ha deciso il giudice al quale, inoltre, tutti e 12 hanno deciso di rispondere.

Il giudice, come riporta Sandra Figliuolo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si è riservato sulle istanze di scarcerazione avanzate dagli altri avvocati. Per quanto riguarda Mario Giordano, una parte delle contestazioni a suo carico risalirebbero ad un periodo in cui era ancora minorenne, per questo è tornato libero e gli atti sono stati trasmessi al tribunale competente.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata