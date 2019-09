Ospedale di Petralia, il sindaco: "Sull'incontro con l'Asp nessun caso"

Non c'è alcun caso sull'ospedale di Petralia Sottana ed in particolare sul mancato incontro, da parte del dirigente generale dell'Asp di Palermo, con i sindaci dei comuni di Petralia Sottana, Petralia Soprana, Blufi, Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Gangi, Geraci Siculo, Alimena e Bompietro.

A chiarire la vicenda è proprio il primo cittadino di Petralia Sottana, Leonardo Neglia: "Non siamo stati ricevuti perchè non c'è stato alcun incontro - afferma -. Abbiamo una interlocuzione con il dirigente generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni. Nessuno di noi si è recato a Palermo, abbiamo invece chiesto un incontro per parlare dell'ospedale 'Madonna dell'Alto' e la stessa ci ha risposto che ci avrebbe mandato la bozza dell'atto aziendale".

"Appena lo avremo, lo studieremo e valuteremo. Voglio precisare - conclude Neglia -, che non c'è stata alcuna voglia di non incontrarci ma con la dott.ssa Faraoni abbiamo interlocuzioni".

La direzione dell'Asp, ieri, aveva affermato che "l’incontro è stato chiesto in un momento in cui l’atto aziendale era in fase di ideazione e programmazione. Il documento - hanno assicurato - sarà trasmesso entro la settimana a tutti i sindaci di città e provincia e discusso nell’assemblea dei sindaci di prossima convocazione, garantendo, così, a tutti i primi cittadini la medesima modalità di approfondimento dello strumento di organizzazione aziendale".

