Ospedale Petralia, l'Asp non incontra 9 sindaci. La replica: "A breve l'atto aziendale"

È polemica per l'incontro interlocutorio negato a nove sindaci delle Madonie sul futuro dell'ospedale Madonna dell'Alto di Petralia. A denunciare il mancato incontro sono proprio i primi cittadini dei comuni di Petralia Sottana, Petralia Soprana, Blufi, Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Gangi, Geraci Siculo, Alimena e Bompietro che in una nota fanno sapere di essere rimasti "sbigottiti" per il diniego.

Il dirigente "ha letteralmente tagliato le gambe alle lecite curiosità dei sindaci", dicono e prendono atto che "questa mossa non possa portare a speranze su servizi sanitari che vengono bocciati da tale presa di posizione e che sarà valutata dai comuni rappresentanti nella prossima seduta".

Per i sindaci madoniti la struttura di Petralia Sottana "rimane penalizzata da tanti fattori con reparti chiusi e indispensabili per il territorio e questo non è un bel vedere e un bel sentire ai giorni d'oggi. Penalizzazioni che rimangono vive e vegete per reparti di ginecologia,ortopedia che devono sopperire alle difficoltà reali di, spostarsi in altre strutture o optare per il privato".

Dalla direzione dell'Asp di Palermo fanno sapere, però, che "l’incontro è stato chiesto in un momento in cui l’atto aziendale era in fase di ideazione e programmazione. Il documento - assicurano - sarà trasmesso entro la settimana a tutti i sindaci di città e provincia e discusso nell’assemblea dei sindaci di prossima convocazione, garantendo, così, a tutti i primi cittadini la medesima modalità di approfondimento dello strumento di organizzazione aziendale".

"Corre obbligo evidenziare che, per quanto riguarda l’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, così come per tutti gli altri Presidi Ospedalieri dell’Asp, le linee di organizzazione sono state ampiamente divulgate con l’approvazione della rete ospedaliera, di cui - conclude l'Asp - si è, già, ampiamente, discusso.

© Riproduzione riservata