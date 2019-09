"Sei terrona e puzzolente", minacce e botte dai vicini di casa per un parcheggio

Insulti e botte per colpa di un parcheggio e poi minacce di morte ed epiteti quali "terrona", "mafiosa" e "puzzolente". A riceverli Ilde Cascio, collaboratrice scolastica che, per ragioni di lavoro, è stata costretta ad emigrare da Terrasini a Forlì.

Vive all'interno di un grande complesso di abitazioni che dividono l'ingresso e i parcheggi ma a lei, che è affittuaria, viene negato il parcheggio dell'auto e viene costantemente minacciata da alcuni condomìni. Giorni fa, secondo quanto sostenuto nella denuncia presentata alla polizia, la donna sarebbe stata insultata e picchiata e, come riporta Michele Giuliano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, solo l'intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato il peggio. Ha riportato una spalla lussata e il tendine del piede schiacciato; i sanitari le hanno dato 5 giorni di prognosi.

