Palermo, incidente nella notte in via Messina Marine: auto si ribalta, due feriti

Grave incidente la scorsa notte a Palermo. Almeno due persone sono rimaste ferite in via Messina Marine all’angolo con via Bandita nello scontro fra due auto.

Da chiarire le cause e la dinamica dell'incidente, anche se si suppone che il conducente di una delle due vetture abbia perso il controllo del mezzo che si è poi ribaltato. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla.

Nello stesso ospedale è stato portato a bordo di una seconda ambulanza anche il conducente dell'altra auto.

