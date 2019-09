Tragico incidente stradale in Piemonte, muore un 29enne palermitano

Tragedia in Piemonte questa mattina, dove un ragazzo, Tarcisio Calì, 29 anni, è morto sulla provinciale Volpiano-Leini. Il giovane era residente a Torino, dove si era trasferito da anni, prima per i suoi studi e poi per il lavoro, ma era originario di Palermo. E’ deceduto alle 8 in un incidente in sella alla sua motocicletta. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava sulla moto quando si sarebbe scontrato frontalmente contro un camion.

L’impatto è stato fatale. Il giovane è sbalzato dalla sella, l'impatto tremendo: è praticamente morto sul colpo. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri della locale Compagnia, prontamente intervenuti sul posto insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Chivasso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Volpiano e Torino

Il conducente del tir è un albanese di 49 anni, residente nel Mantovano. Dopo lo schianto, si è fermato per prestare soccorso, ma purtroppo tutti gli interventi (è arrivato anche un elisoccorso) sono stati inutili. A seguito dell’urto, il rimorchio si è staccato dal gancio del camion. Il camionista non risulta che abbia riportato ferite. Tarcisio era appassionato di moto. Lavorava come ingegnere alla Spea di Volpiano dopo la laurea conseguita al Politecnico di Torino. Era diretto a lavoro.

