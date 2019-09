Polizzi, da lunedì via ai lavori sulla statale 643: scatta il senso unico alternato

Da lunedì via ai lavori di messa in sicurezza del costone roccioso sulla Strada statale 643 a Polizzi Generosa. A occuparsi dell'intervento sarà Anas, che provvederà al rafforzamento della rete metallica parasassi già esistente.

Il tratto interessato ai lavori va dal Km 6+10 e 6+300, a ridosso del quale verrà installato un semaforo che regolerà la circolazione e il senso di marcia.

Un'arteria importante per i cittadini madoniti, perché collega Polizzi con lo svincolo autostradale di Sicillato, ma che negli ultimi anni rappresentava un pericolo per la sicurezza stradale, soprattutto dopo i vari episodi di caduta massi e detriti che si sono verificati alle prime piogge. In vista dell'inverno quindi l'intervento diventa indispensabile.

Anas informa inoltre che, durante la fase di disgaggio (tecnicamente la rimozione dei detriti), la strada potrà restare chiusa al traffico per alcuni minuti.

