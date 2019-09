Cagnolina uccisa a colpi di pala, animalisti in corteo a Partinico per Ruth

"Giustizia per Ruth": le associazioni animaliste siciliane scendono in campo per fare luce sul tragico caso della cagnolina uccisa a colpi di pala. Sabato, alle 15.30, si terrà un corteo per le strade di Partinico, dove è avvenuto il triste episodio.

Gli animalisti si daranno appuntamento in piazza San Gregorio Magno.

Sul caso ci sono ancora indagini in corso. L'uomo che ha ucciso la cagnolina randagia, nelle campagne di Partinico, è stato colto sul fatto da un vicino di casa che oltre a chiamare i carabinieri e i volontari animalisti, ha filmato tutto e scattato foto. L'anziano si sarebbe inoltre scagliato contro il cane, legandolo per le zampe e cospargendolo di benzina, l'avrebbe colpito con una pala e, infine, sarebbe stato pronto a dargli fuoco.

Nonostante l'intervento tempestivo dei volontari - che l'hanno subito trasferita in una clinica veterinaria - per la piccola Ruth non c'è stato nulla da fare.

L'episodio ha lasciato tutti sgomenti provocando sdegno sul web e arrivando anche oltre i confini dell'Isola. E così le associazioni animaliste hanno deciso di non fare passare l'episodio sotto silenzio, ma di mobilitarsi per evitare che possa accadere.

"Ruth, picchiata in modo atroce fino a ridurla in fin di vita e morta dopo tante ore di agonia, è successo a Partinico e non vogliamo che un fatto così crudele si spenga nel silenzio a cui troppo spesso assistiamo - si legge nell'appello dell'iniziatiza -. Le Associazioni del territorio siciliano accolgono la richiesta dei cittadini di Partinico, quelli che vogliono gridare giustizia per Ruth, quelli che in silenzio non ci sanno stare. Facciamo sentire la nostra voce".

La manifestazione è organizzata dalle Onlus: UGDA (Ufficio Garante Diritti Animali) OIPA (Organizzazione Italiana Protezione Animali) CAAS (Confederazione Associazioni Animaliste Sicilia) LIDA (Lega Italiana Diritti Animali) Zampe siciliane UADA PALERMO (Un Atto D’Amore Onlus ) Animanimalista Gli amici del Chow Chow Leon’s Garden I Canuzzi di Marzia e Maria Felici nella coda LEAL AMZ ( Un’anima mille zampe Alcamo).

