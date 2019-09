Palermo, una vasca contro gli allagamenti a Mondello e Partanna

Una vasca per evitare gli allagamenti a Partanna e Mondello che ad ogni pioggia, puntualmente, si ripresentano, tenendo sotto scacco numerose strade della borgata marinara.

Un'opera, non risolutiva, che servirà a raccogliere l'acqua piovana, tamponando così i disagi di temporali, in attesa che si sblocchino gli interventi straordinari sul sistema del "Ferro di cavallo".

La vasca sarà realizzata a Partanna nello slargo antistante lo stabilimento "Guajana", tra la via Amarilli e via Nestore, senza incidere sul traffico veicolare.

I lavori, dal valore complessivo di 480mila euro, verranno realizzate dal Coime (dunque da maestranze interne al Comune) e dovranno essere portati a termine entro marzo 2020. La struttura avrà un volume lordo di oltre 570 metri cubi.

Il Servizio mobilità ha pubblicato oggi la determina con la quale fissa i paletti per l'apertura del cantiere in via Partanna Mondello, nella zone dove sarà realizzata una vasca drenante per la raccolta di acque piovane.

L'intervento era stato approvato dalla Giunta a novembre scorso, su proposta dell'Area della rigenerazione urbana.

Il sindaco Leoluca Orlando ha dichiarato che "mentre l'amministrazione è impegnata con la Regione per lo sblocco delle opere più importanti e soprattutto gli interventi straordinari sul sistema del cosiddetto ‘ferro di cavallo’, continuiamo a realizzare interventi che, se non risolutivi, sono comunque un modo per far fronte ad eventi metereologici di media intensità. È importante che questo intervento in particolare sia interamente frutto del lavoro del Comune, dalla progettazione, al finanziamento, alla realizzazione tramite le maestranze e le professionalità del Coime".

