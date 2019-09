Nuova intimidazione a Mezzojuso nei confronti delle sorelle Napoli

Atto intimidatorio contro le sorelle Anna, Ina e Irene Napoli. È accaduto a Mezzojuso dove le tre imprenditrici agricole, che in passato hanno denunciato i tentativi estorsione da parte di soggetti che avrebbero voluto il possesso della loro vasta azienda di 90 ettari, nei giorni scorsi hanno subito di nuovo le invasioni da parte di bovini che hanno distrutto parte del loro seminato. Chi ha fatto ciò ha poi lasciato, come riporta Giuseppe Spallino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, una felpa sistemata come un uomo crocifisso.

L'intimidazione è avvenuta a pochi giorni dal processo che inizierà il 25 settembre davanti al Tribunale di Termini Imerese presieduto dal giudice Sandro Potestio che vedrà tra gli imputati Simone La Barbera, Antonino Tantillo conosciuto come Nenè e Liborio Tavolacci.

