Palermo, trova sul bus un portafoglio con 860 euro e lo restituisce

Trova un portafoglio con dentro 860 euro, di proprietà di un turista francese, e lo restituisce. È accaduto a Palermo. Autore del gesto un controllare di Amat, Enrico Buffa, 59 anni, che non ha esitato nemmeno un istante dopo il ritrovamento: "Quando ho visto quel portafoglio ho subito pensato che fosse giusto sporgere denuncia e fare in modo che tornasse nelle mani del legittimo proprietario".

Bella sorpresa per il turista francese che, una volta raggiunto il commissariato per il recupero del portafoglio, ha scoperto non solo di aver di nuovo con se i documenti, ma anche carte di credito e soldi. Il turista ha voluto, a tutti i costi, ringraziare l'uomo e, dopo essersi fatto dare il suo numero di telefono, lo ha incontrato scattando con lui una foto ricordo.

Il turista, visibilmente stupito e felice, ha ringraziato il "popolo siciliano per la grande generosità". "Questo è il ricordo che porterò della Sicilia, più del sole e del mare, ricorderò per sempre la vostra generosità".

L'articolo di Giorgio Mannino nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

