Uomo armato in cattedrale a Palermo, arriva il metal detector

Metal detector all'ingresso della cattedrale di Palermo. All'indomani dell'irruzione di un uomo con la pistola giocattolo, in mano mentre era in corso una celebrazione, ieri si è riunito in prefettura il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

È stato fatto sapere che "sono state confermate le esigenze presentate il 6 agosto scorso, quando il comitato si è riunito per discutere della sicurezza dei siti più visitati dai turisti: le cattedrali di Palermo, Cefalù e Monreale. Da parte della Curia c'è stata la massima disponibilità a prendere in esame un nuovo sistema di controllo per gli accessi alla cattedrale".

Al momento, così come riporta Giorgio Mannino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono poche le indiscrezioni che filtrano dalla prefettura ma "sicuramente saranno installati, in maniera definitiva, dei metal detector all'ingresso".

