Rapina un uomo con un coltello, arrestato a Palermo

Con l’accusa di rapina, i carabinieri della stazione Oreto hanno arrestato a Palermo A.M., 24enne marocchino, senza permesso di soggiorno.

Due malviventi, di cui uno armato di coltello, si sono avvicinati a un uomo, in via Rocco Jemma, e si sono fatti consegnare il portafogli, dileguandosi subito dopo, per le vie limitrofe.

La vittima ha contattato telefonicamente il 112, per richiedere l’intervento dei militari dell’Arma. I carabinieri sono riusciti a individuare, anche con l’aiuto della vittima, due persone sospette intente a dividersi la refurtiva, poco lontano da dove era accaduto il fatto.

Alla vista dei militari i due si sono dati alla fuga, ma uno è stato fermato e identificato in A.M. Le successive indagini hanno permesso di accertare che il giovane aveva partecipato alla rapina fungendo da 'palo'; inoltre è stato trovato in possesso di parte della refurtiva, restituita poi all’avente diritto.

Per il 24enne è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. In corso ulteriori indagini per identificare il complice.

© Riproduzione riservata